NASA Mars'taki gün batımını görüntüledi

NASA, 6 ay süren yolculuğun ardından InSight uzay aracını Mars yüzeyine başarılı bir şekilde indirmişti. Ardından Mars'ta çektiği birkaç fotoğrafı dünyaya gönderen InSight, bir anda dünyada en çok konuşulan uzay görevi haline geldi. Şimdi ise InSight, Mars'taki gün batımını fotoğraflayıp Dünya'ya gönderdi.
Aracın alt güvertesinde bulunan kamera sayesinde çeşitli fotoğraflar kaydedebilen InSight, yukarıdaki gün batımı fotoğrafını Dünya'ya gönderdi. Araçta bulanan çeşitli ekipmanlar Mars'ın yüzeyini incelemesini ve veriler toplamasını sağlıyor.
InSight uzay aracı, geçtiğimiz günlerde de ilk Mars depremini kaydedip Dünya'ya göndermişti.
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