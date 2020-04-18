NASA, Mars'tan aldığı örnekleri nasıl Dünya'ya getireceğini açıkladı

NASA'nın Mars yüzeyinden bir toprak örneği toplayarak Dünya'ya getirmek ve incelemek istediği zaten biliniyor.

Peki milyonlarca kilometre uzakta yer alan kızıl gezegenden nasıl Dünya'ya toprak örneği gelebilir? NASA'nın, bu hayalini gerçekleştirebilmesi için bilim kurgu filmlerinden fırlamış etkileyici bir planı var.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın üzerinde çalıştığı Mars'tan örnek getirme programı, şimdiye kadar tasarlanan en iddialı gezegenler arası görevlerden biri olacak.

MARS'TAN DÜNYA'YA TOPRAK ÖRNEĞİ İŞTE BÖYLE GELECEK

Projenin ilk kısmı zaten herkes tarafından biliniyor. NASA, önümüzdeki temmuz ayında Perseverance (Azim) uzay aracını Mars'a doğru fırlatacak. Araç, kızıl gezegene ulaştığında matkap ve toprak kepçesini kullanarak yüzeyden toprak örnekleri toplayacak. Ancak bir sonraki adım, işlerin asıl başladığı bölüm olacak.

NASA, 2026 yılında ikinci bir uzay aracını Mars'a gönderecek. Bu araç, Mars'ın Jezero kraterine, yani 2020'de fırlatılacak Perseverance aracının hemen yanına inecek. İkinci araç, Perseverance aracının topladığı toprak tüplerini alacak ve kızıl gezegene indiği fırlatma roketine yerleştirecek.

Ardından Mars yüzeyindeki roket, içerisindeki toprak dolu tüplerle birlikte kendini uzaya fırlatacak. Yani Mars yüzeyinden ilk defa bir uzay aracı fırlatılmış olacak. Ancak düşündüğünüz gibi bu roket doğrudan örnekleri Dünya'ya getirmeyecek.





Bütün bunlar gerçekleştiği esnada, üçüncü bir uzay aracı Mars'ın yörüngesinde bekleyecek ve Mars yüzeyinden kalkan roketle senkronize olarak örnekleri devralacak. Ardından bu uzay aracı, rotasını Dünya'ya çevirip toprak örneklerini 2031 yılında gezegenimize getirecek.

NASA'nın Mars keşif programı başkanı Jim Watzin, ''Mars'tan Dünya'ya toprak getirbilmek için yapabileceğimizin en basiti bu. Ancak bu kesinlikle basit bir görev değil.'' dedi.

NASA'nın bu görevi şu an için yalnızca plan aşamasında ve yıllar içinde de gerçekleşmeyebilir. Ancak yıllar sonra bu olay gerçekleşirse; NASA, akıllara durgunluk veren bir olaya imza atacak.

