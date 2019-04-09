NASA robot arılar ürettiğini duyurdu

NASA, astronotların işlerini kolaylaştırmak için robot arılar geliştirdiğini Twitter hesabından açıkladı. Renkleriyle arıyı andırdığı için bu isimle çağrılan robotların, birincil görevi uzay istasyonunda görevde olan astronotlara yardım etmek olacak.

Uzay istasyonunda uçmalarının yanı sıra şarjı bittiğinde kendi kendilerini şarj edebilme özelliğine sahip olan bu arı robotlar, astronotların temel deneylerine ve araştırmalarına yardımcı olmak için geliştirildi.

Kaliforniya'da bulunan Ames Araştırma Merkezi'nde bir grup bilim insanı tarafından geliştirililen bu küçük robotlar, astronotların bakım ve envanter yönetimi gibi iş yükünü de hafifletecek.

BU AY UZAYA GÖNDERİLECEK

Üzerinde bulunan fanlar yardımıyla uzayda kolaylıkla hareket edebilecek robot arılar, yönlerini bulabilmek için ise üzerindeki sensörler ve kameralardan faydalanacak. Bu kapsamda geliştirilen üç robot arıdan ikisinin, bu ay içinde uzay istasyonuna gönderilmesi planlanıyor.

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