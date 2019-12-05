NASA, robot otelini uzaya göndermeye hazırlanıyor

1998 yılında fırlatılan ve alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, birçok çalışmaya da ev sahipliği yapıyor. Ancak, bu çalışmalar sırasında kullanılan birçok robotik araç ve gereç oldukça fazla yer kaplıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Araştırmaları Ajansı NASA, bu nedenle kritik robotik aletler için koruyucu saklama ünitesini (RiTS) uzaya gönderiyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına monte edilecek olan Robot Oteli, içindeki robotik aletleri uzayda bulunan radyasyondan ve mikro meteorlardan koruyacak.

Daha önce uzay istasyonuna 2015 yılında gönderilen, RELL adlı Robotik Dış Düzey Sızıntı Saptayıcı cihazına ev sahipliği yapacak olan Robot Oteli RiTS, cihazları ideal sıcaklıkta fonksiyonel halde tutacak.





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