NASA şişme bir uzay robotu üretti

Robot asistanlar ile uzay görevlerini kolaylaştıran ve robotların astronotlara yardım etmesini sağlayan NASA, yeni bir şişme uzay robotu geliştiriyor. Söz konusu yeni robot, şimdiye kadar gördüklerimizden oldukça farklı bir yapıya sahip olacak.

NASA'nın geliştirme aşamasınd olduğu yeni robot, tamamen hava yastıklarıyla donatılan çift katmandan oluşuyor. Robotun hareketi ise bu hava yastıklarının şişirilmesiyle sağlanıyor.

ŞİŞİRİLEREK HAREKET ETTİRİLİYOR

Robot, bacaklarında bulunan farklı noktaların şişirilmesiyle hareket edebiliyor. Kollardaki yastıklar da şişirilerek kol hareketi sağlanıyor. Bu sayede insan vücudundaki kas sistemi ile aynı yapıya sahip olan robot kolaylıkla hareket ettirilebiliyor. Robotun yük taşıma kapasitesi ise normal robotların kapasitesi ile tamamen aynı.

Şişirilebilir uzay robotu, herhangi bir ekipmanı uzaya yerleştirmek söz konusu olduğunda oldukça kullanışlı olacak. Sönük bir şekilde uzaya fırlatılacak robot, orada şişirilerek istasyonlarda görev yapabilir hale gelecek ve daha az maliyetli olacak.

Ağır robotların aksine, hava yastığı içeren robotların daha kullanışlı olabileceğini belirten yetkililer, gelecekte bu tip robotları daha sık görebileceğimizi söylüyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.



