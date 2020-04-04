NASA, solunum cihazı ve koruyucu malzeme üretecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket çeşitli yardımlarda bulunarak küresel mücadeleye destek oldu.

NASA, ülkenin ve dünyanın koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleye katılım sağladıklarını açıkladı.

NASA, ‘[email protected]’ adlı platformu kendi bilim insanlarının kullanımına sundu. NASA bilim insanları, bu platform sayesinde koruyucu malzeme, solunum cihazı ve virüs hakkında öngörü sağlayacak verilerin analizi konularında çalışacaklar.

SÜPER BİLGİSAYARLAR DA DESTEK VERECEK

NASA daha önce ABD yönetimiyle birlikte ortak yaptıkları açıklamada, NASA’nın süper bilgisayar teknolojinin koronavirüs tedavisi ve aşısı için kullanacağını belirtmişti.

Şirket ayrıca, geliştirecekleri koruyucu malzemelerin hızlıca ve kolayca uygulanabilir veya üretilebilir olmasına özen gösterdiklerini ifade etti.

Geliştirilecek solunum cihazlarında ise, yönetmeliğe uygun ve kolay kullanım tasarımlarına öncelik verilecek.