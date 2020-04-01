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NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, 11 Nisan'da Dünya'dan geçecek asteroitin tehlikeli olduğunu onayladı.

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NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde yeni bir tehditle karşı karşıya kalabiliriz.

NASA'nın gök cisimlerinin yörüngelerini tespit eden kurumu Yakın Dünyaya Yönelik Nesne Araştırmaları Merkezi (CNEOS), devasa bir asteroitin Dünya'ya doğru ilerlediğini ve gelecek hafta yörüngeye girmesinin beklendiğini açıkladı.

NASA'nın gelişmiş asteroit takip sistemi, bu ay Dünya'nın yörüngesine girmesi beklenen gökdelen büyüklüğündeki asteroitin, felaket yaratacak kadar hızlı ilerlediğini söylüyor.

NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

REKOR HIZLA DÜNYA'YA YAKLAŞIYOR

363599 (2004 FG11) olarak adlandırılan ve 380 metre çapındaki dev asteroitin, yaklaşık 88 bin kilometrelik inanılmaz bir hızla Dünya'ya yaklaştığı belirtildi. Uzmanlar, bu hızın Dünya'yı felakete sürüklemek için yeterli olacağını söylüyor.

NASA: POTANSİYEL OLARAK TEHLİKELİ

Dev asterot, NASA tarafından Apollo asteroiti olarak sınıflandırıldı. Bu da gök cisminin Dünya'nın yörüngesinden geçeceği anlamına geliyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, ''Potansiyel olarak tehlikeli asteroitler şu anda asteroitin Dünya'yı tehdit edici yakın yaklaşımlar yapma potansiyelini ölçen parametrelere göre tanımlanmaktadır. Yaptığımız ölçümlere göre Dünya'ya yaklaşan asteroit te potansiyel tehlike sınıfındadır.'' dedi.

nasa

DÜNYA'YA DÜŞERSE YIKIM ETKİSİ YARATABİLİR

Asteroitin büyüklüğü ve hızı göz önüne alındığında, gezegenimizle çarpışırsa Dünya üzerinde büyük bir yıkım yaratabileceği söyleniyor.

Çarpma sırasında Dünya yüzeyinde yaklaşık 6.5 kilometre genişliğinde dev bir krater yaratacak kadar güçlü asteroit, çarpma esnasında gerçekleşen patlama sırasında etrafındaki her şeyi silip süpürebilir.

Ayrıca asteroitin okyanusa düşmesi halinde ise birçok kıyı kesimi batırabilecek dev tsunamiler oluşmasına neden olabilir.

göktaşı

11 NİSAN'DA DÜNYA'NIN YAKININDAN GEÇECEK

Söz konusu asteroit, 11 Nisan 2020 tarihinde Türkiye saati ile 20:00'da Dünya'nın yakınından geçecek. NASA, asteroitin Dünya'nın yakınından geçeceğini ve gezegenimize çarpmayacağını söylüyor.

Instagram: @eshteknoloji

NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyorNASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor

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