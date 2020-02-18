NASA, yeni bir görev için SpaceX'e 80 milyon dolar verecek

İklim değişikliğinin okyanusları ve atmosferi nasıl etkilediğini araştıracak olan PACE isimli uzay aracı, 2022’de Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılacak.

NASA, PACE projesi için SpaceX ile birlikte çalışıyor. Çünkü aracın uzaya fırlatılması için Falcon 9 roketine ihtiyaç duyuluyor. Daha önce birçok NASA aracının fırlatılmasına yardım eden SpaceX, bu görev için NASA'dan 80.4 milyon dolar alacak.





SpaceX yöneticisi ve operasyon sorumlusu Gwynne Shotwell, “SpaceX, PACE'i uzaya fırlatarak NASA'ya destek olmaktan onur duyuyor.'' ifadelerini kullandı.

PACE uzay aracı, iklim değişikliğinin etkilerinin yanı sıra ayrıca okyanuslardaki organizmaeşitliliğini de araştırarak veriler toplayacak.

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