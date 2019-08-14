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NASA, yeni kıyafetlerini tanıttı

NASA, Ay ve Mars görevi için yeni astronot kıyafeti olan Astro'yu görücüye çıkardı.

Haber Merkezi | 14.08.2019 - 17:08..
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),  Ay inişi ve sonrasında planlanan Mars görevi için yeni bir astronot kıyafeti tanıttı.

SADECE İKİ BEDEN ÜRETİLDİ

Uzay Ajansı da artık hem yeni Ay inişi hem de Mars için kollarını sıvamaya başladı. Mars görevi için tasarlanan Astronot kıyafeti ve özellikleri Astro isimli kıyafet ağırlık ve uzunluğu ayarlanabilir şekilde tasarlandı. Bu yüzden sadece iki beden üretilen Astro, her bedene uyacak şekilde ayarlanabiliyor. Ve bu ayarlamaları kolayca elle yapmak mümkün.

NASA, yeni kıyafetlerini tanıttı

HD VİDEO KULLARAK İLETİŞİM KURMAYI SAĞLIYOR

NASA ilk amaç olarak Ay yüzeyinde Mars görevine hazırlık yapmak ve ayrıca örnek incelemek amacıyla bir üs yapmayı planlıyor. Bu amaçla da yeni Astronot kıyafeti, darbelere dayanıklı, kolayca hareket edebilmeyi sağlayan esnek bir yapıda tasarlandı. Astro, üsle ve diğer Astronotlarla kurulan iletişimin de sorunsuz olması için tasarlanmış. Bu yeni kıyafet, Astronotların ses kontrollerini kullanmasını, gerçek zamanlı verilere erişmesini ve HD video kullanarak iletişim kurmasını sağlayan önemli iletişimsel özelliklere sahip.

NASA, yeni kıyafetlerini tanıttı

NASA, yeni kıyafetlerini tanıttı

 

 

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