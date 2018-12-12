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Mars'tan ilk selfie geldi

NASA'nın geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde Mars'a gönderdiği InSight aracından ilk selfie dünyaya ulaştı.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 13:50..
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NASA tarafından başarılı bir şekilde Mars'a iniş yapan InSight uzay aracından ilk selfie yayınlandı. Aracın robotik kolunda bulunan kamera sayesinde çekilen fotoğraf, dünyaya ulaştı. Bu fotoğraf aslında 11 görüntüden oluşan bir mozaik.  Bu işlemde birçok fotoğraf çekilip ardından birleştirilerek tek bir fotoğraf haline getiriliyor. Fotoğrafta, aracın güneş panelleri ve diğer aletleri içeren güvertesi net bir şekilde gözüküyor.

Mars'tan ilk selfie geldi

Bilim insanları ve mühendisler, aynı tekniği kullanarak aracın önündeki araziyi görüntülemek için 52 fotoğrafı birleştirdi. Bilim insanları, önümüzdeki haftalarda aracın nereye yerleştirilmesi gerektiğine bu fotoğraflardan bakıp karar verecekler. Daha sonra belirlenen yere, InSight'ın robotik kolundaki sismometreyi ve ısı akış probunu dikkatli bir şekilde ayarlayacaklar. Daha sonra ise araç, Mars yüzeyinin 5 metre kadar altına inip veriler toplayacak.


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