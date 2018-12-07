NASA'nın InSight uzay aracından yeni Mars fotoğrafları

Mars'ın derinliklerini araştırmak için tasarlanmış olan InSight aracının robotik koluna takılan kameralardan yeni görüntüler elde edildi. 6 metre uzunluğudaki robotik kola yerleştirilen kamera, Mars'ın yüzeyini net bir şekilde görüntüleyebiliyor.

Uzay aracı tarafından çekilen bu fotoğraflar, görev ekibinin InSight'ın sismometresini ve ısı akışı probunu nereye yerleştireceğini belirlemesine yardımcı olacak.

Görevli ekip gelecek hafta içinde daha yeni fotoğrafların da geleceğini söyledi. Mars'ın zorlu koşullarında çok dikkatli bir şekilde ilerleyen InSight uzay aracı, olası sorunlara karşı dikkatli bir şekilde yönetiliyor.

Insight uzay aracının Mars'a inişinin temsili videosu VİDEO

