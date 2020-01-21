NASA'nın kadın astronotları, batarya değiştirme işinde sona geldi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, geçtiğimiz ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan eski bataryaların, yenileriyle değiştirileceğini duyurmuştu.

Söz konusu batarya değişimi için ise ABD'li kadın astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, uzay yürüyüşüne çıkmak için görevlendirilmişti.

BATARYA DEĞİŞİMİ BİTMEK ÜZERE

Astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir'in, geçen hafta başladığı batarya değişiminde son bir batarya kaldığı ve 2 adet eski bataryanın da söküleceği ifade edildi.





2020'DE YARISI DEĞİŞTİRİLECEK

NASA, 2020 yılının sonuna kadar istasyondaki toplam 48 bataryanın, 24 lityum-iyon batarya ile değiştirilmesini hedefliyor. 2017 ve 2018 yıllarında ise toplam 12 adet bataryanın değişimini yapan astronotlar, bu yıl da batarya değişimine devam edecek.

Şimdiye kadar 17 yeni batarya kurulumu yapılırken, eski bataryaların ikmal aracıyla tahliye edileceği belirtildi.

Bataryalar, dünyanın karanlık tarafındayken uzay istasyonunun enerji ihtiyacını karşılıyor.

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