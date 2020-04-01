taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6828
Euro
7.302
Altın
1585.47
Borsa
88789.94
Gram Altın
340.801
Bitcoin
41868.61

NASA'nın Mars helikopteri son kez test edildi

NASA, Mars'a göndereceği helikopterin son testlerini tamamladığını açıkladı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

NASA'nın Mars helikopteri son kez test edildi

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracının yapımına, Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda devam ediliyor.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.  Eğer her şey yolunda giderse araç, 2021 yılının Şubat ayında kızıl gezegene inecek.

Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

mars

HELİKOPTERİN SON TESTLERİ YAPILDI

NASA'nın Mars'a göndereceği küçük helikopter aracının pervane testleri yapıldı. Mühendisler, helikopterin pervanesini dakikada 50 devir hızla döndürdüp test ettiler. Ancak araç aktif olduğunda bu devir dakikada 2 bin 500'e kadar çıkacak.

NASA'nın Mars'a göndereceği mini helikopter - VİDEO

NASA'nın Mars'a göndereceği helikopter, Dünya dışındaki bir gezegende uçan ilk hava aracı olacak. Araç, kızıl gezegenin yüzeyinde çeşitli araştırma noktaları tespit edecek ve gelecekteki Mars görevleri için rotaları haritalayacak.

mars-helikopter

Yukarıdaki görselde yer alan Mars helikopteri, 1.8 kiloluk bir kütleye ve 120 santimetre uzunluğunda pervanelere sahip.

Üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde enerji ihtiyacını karşılayacak araç, Mars'taki düşük sıcaklıklarla da üzerindeki ısıtıcı sayesinde başa çıkacak. Aracın Mars'taki her uçuşu yaklaşık 90 saniye sürecek ve helikopter yerden yaklaşık 5 metre yüksekliğe çıkabilecek.

Helikopterin alt kısmında bulunan 12 megapiksellik kamera ise elde ettiği görüntüleri Dünya'ya gönderecek.

Instagram: @eshteknoloji

NASA'nın Mars helikopteri son kez test edildi

NASA'nın Mars helikopteri son kez test edildi

NASA'nın Mars helikopteri son kez test edildiNASA'nın Mars helikopteri son kez test edildi

NASA'nın Mars helikopteri son kez test edildi

NASA'nın Mars helikopteri son kez test edildi

NASA'nın Mars helikopteri son kez test edildi

İlginizi Çekebilir
OLED ekran nedir
OLED, organik ışık yayan diyot anlamına gelir
SpaceX, Starship gemisinin kullanım kılavuzunu yayınladı
SpaceX, herkesin göz atmasını sağlamak için Mars roketi Starship'in kullanım kılavuzunu paylaştı.
Düşünceleri metne dönüştüren yapay zeka geliştirildi
Araştırmacılar, insanların düşüncelerini metne çevirebilen yeni bir yapay zeka teknoloji üzerinde çalışıyor.
Google yasağı, Huawei'ye 12 milyar dolar kaybettirdi
Google'ın Huawei'ye uyguladığı yaptırımlar, Çinli şirketin 12 milyar dolar kaybetmesine neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
864
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
1080
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
105
Bilim Kurulu'ndan umut veren uyarı
Bilim Kurulu'ndan umut veren uyarı
176
Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı
Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı
392
LPG'ye indirim geliyor
LPG'ye indirim geliyor
140
Trump, koronayla boğuşan halkına araba satmaya çalışıyor
Trump, koronayla boğuşan halkına araba satmaya çalışıyor
104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir