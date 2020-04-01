NASA'nın Mars helikopteri son kez test edildi

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracının yapımına, Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda devam ediliyor.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek. Eğer her şey yolunda giderse araç, 2021 yılının Şubat ayında kızıl gezegene inecek.

Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

HELİKOPTERİN SON TESTLERİ YAPILDI

NASA'nın Mars'a göndereceği küçük helikopter aracının pervane testleri yapıldı. Mühendisler, helikopterin pervanesini dakikada 50 devir hızla döndürdüp test ettiler. Ancak araç aktif olduğunda bu devir dakikada 2 bin 500'e kadar çıkacak.

NASA'nın Mars'a göndereceği helikopter, Dünya dışındaki bir gezegende uçan ilk hava aracı olacak. Araç, kızıl gezegenin yüzeyinde çeşitli araştırma noktaları tespit edecek ve gelecekteki Mars görevleri için rotaları haritalayacak.

Yukarıdaki görselde yer alan Mars helikopteri, 1.8 kiloluk bir kütleye ve 120 santimetre uzunluğunda pervanelere sahip.

Üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde enerji ihtiyacını karşılayacak araç, Mars'taki düşük sıcaklıklarla da üzerindeki ısıtıcı sayesinde başa çıkacak. Aracın Mars'taki her uçuşu yaklaşık 90 saniye sürecek ve helikopter yerden yaklaşık 5 metre yüksekliğe çıkabilecek.

Helikopterin alt kısmında bulunan 12 megapiksellik kamera ise elde ettiği görüntüleri Dünya'ya gönderecek.