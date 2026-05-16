NASA’nın ‘Perseverance’ aracından Mars'tan yeni özçekim geldi

30 Temmuz 2020'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Atlas V roketiyle fırlatılan Perseverance keşif aracı Mars'taki görevini icra etmeyi sürdürüyor.

NASA tarafından paylaşılan görüntüde, keşif aracının “Lac de Charmes” adı verilen engebeli bölgede kızıl Mars toprağı üzerinde poz verdiği görüldü.

Özçekim, aracın robotik kolunda bulunan özel kamerayla çekilen 61 farklı fotoğrafın bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

Birleştirilen kareler sayesinde ‘Perseverance’, doğrudan kameraya bakıyormuş gibi görünüyor.

5 SENEDİR GÖREV YÜRÜTÜYOR

18 Şubat 2021’de kızıl gezegene teker değdiren ve bu tarihten bu yana görev yapan keşif aracı, özellikle mikroorganizma düzeyinde antik yaşam izlerini araştırıyor.

NASA, aracın son yolculuğuyla birlikte Jezero Krateri’nin en derin ve bilimsel açıdan en değerli sınır bölgelerine ulaştığını açıkladı.