NASA'nın uzayda benzin istasyonu planları: LOXSAT uydusu fırlatılacak

İnsanlığın Ay ve Mars'a yönelik derin uzay keşifleri için en büyük engellerden biri olan yakıt sorunu, NASA'nın yörünge içi yakıt ikmali hamlesiyle çözüme kavuşuyor.

Uzay ajansı, devasa uzay araçlarının uzun yolculukları için gereken kriyojenik yakıt depolama ve transfer teknolojilerini test etmek amacıyla Sıvı Oksijen Uçuş Gösterisi (LOXSAT) uydusunu fırlatacağını duyurdu.

ROCKET LAB İLE YENİ ZELANDA'DAN FIRLATILACAK

Kritik öneme sahip olan bu yeni uydunun, en erken 17 Temmuz tarihinde Rocket Lab'ın Yeni Zelanda'daki tesisinden uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Görev kapsamında uydu, Electron küçük roketi ve Photon uydu platformu kullanılarak alçak Dünya yörüngesine güvenli bir şekilde taşınacak.

UZAY ARACINDAKİ YAKIT KAYBI ÖNLENECEK

Mikro yerçekimi ortamında aşırı soğuk yakıtların yönetimini test edecek olan LOXSAT, sürekli sıcaklık değişimleri nedeniyle oluşan buharlaşma ve basınç sorunlarına çözüm arayacak.

Eta Space iş birliğiyle yürütülecek ve yaklaşık dokuz ay sürecek olan bu test sürecinde, sıvı yakıtların güvenli aktarımını sağlayacak 11 farklı teknoloji denenecek.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında hızlanan Ay'a insan gönderme yarışında, yörüngede yakıt ikmali yapabilmek büyük bir stratejik hamle olacak.

SpaceX ve Blue Origin'in iniş araçlarına bağımlı olan Artemis programı kapsamında, Ay'da kalıcı bir üs inşa edebilmek için bu yakıt istasyonu teknolojisinin başarıyla kanıtlanması bekleniyor.