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NASA'nın yeni Mars aracına tekerlek takıldı

2020 yılında Mars'a gönderilecek olan NASA'nın yeni keşif aracı, tekerleklerine kavuştu.

DHA | 24.06.2019 - 10:47..
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NASA'nın Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'na yerleştirilen canlı yayın kamerası sayesinde, NASA teknisyenleri ve mühendislerinin Mars 2020 uzay aracını inşa etme görüntüleri canlı olarak izlenebiliyor.

Gelecek yıl bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.

TEKERLEKLER TAKILDI

2020 yılında Mars'a gönderilmesi planlanan NASA'nın keşif robotuna test amaçlı yeni tekerlekleri takıldı. Sancak tarafına yeni tekerlek ve ayaklar, iskele tarafına ise süspansiyon sisteminin eklenmesiyle birlikte keşif robotunun Mars'ın zorlu koşullarına karşı daha fazla dayanıklılık sağlaması bekleniyor.

duygu

360 DERECE DÖNEBİLİYOR

Yeni tekerleklerin en önemli özelliği hem dayanıklı hem de hafif olması. Yıllardır Mars üzerinde keşif yapan Curiosity'den edinilen tecrübeye dayanarak geliştirilen özel tekerlekler daha sert, kalın ve dar şekilde tasarlandı. Önceki tekerleklerde olduğu gibi alüminyum malzemeden üretilen yeni tekerleklerin her biri kendi motoruna ve dümen motoruna sahip. Bu motorlar ile keşif robotu bulunduğu yerde 360 derece dönebiliyor.

Yeni uzay aracı, Dünya'dan Mars'a kadar olan yolculuğunda birçok zorlu engelleri atlatmak zorunda. Bu yüzden sürekli yeni teknolojiler geliştiren NASA mühendisleri, ürettikleri bu çözümleri Mars aracına ekleyerek, aracın kızıl gezegene başarılı bir şekilde helikopter indirmesini sağlayacak.

NASA'nın yeni Mars aracını inşa etme görüntülerini canlı olarak takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 

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