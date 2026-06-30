Nasuh Mahruki, göğsüne Atatürk dövmesi yaptırdı

Son yıllarda Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) gibi platformlarda aktif rol alan ve CHP'li oluşuyla bilinen Ali Nasuh Mahruki, laiklik, Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkelerine yönelik eleştirilere sıkça tepki gösteriyor.

Mahruki'nin son adımı ise dövme yaptırmak oldu.

Göğsünün bir tarafına Atatürk'ün imzasını yaptıran Mahruki, diğer tarafına ise minimal bir Türk bayrağı çizdirdi.

"TEK KURTULUŞ YOLU ATATÜRK'TE BİRLEŞMEKTİR"

O anları sosyal medyadan paylaşan Mahruki, bir de şu sözleri kullandı:

"Cihatçısının, Cumhuriyet ve Laiklik karşıtı gerici ve bölücü yapıların, tarikat ve cemaatlerin, sahte Müslümanların Atatürk Türkiye'sine alçakça ve göstere göstere saldırdığı bu anormal günlerde tek kurtuluş yolu Atatürk’te birleşmektir.

Ben kendi adıma kanımın son damlasına kadar bu gerici ve bölücü hain saldırılara karşı mücadele edeceğime and içiyorum."