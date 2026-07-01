NATO 77. yılında dönüşümünü sürdürüyor: Türkiye’den ittifakta stratejik rol vurgusu

Sovyetler Birliği tehdidine karşı 1949’da kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 77 yıl sonra 32 üyeli yapısıyla küresel güvenlik mimarisinin en uzun ömürlü askeri ittifakı olarak varlığını sürdürüyor. Değişen tehdit ortamlarına uyum sağlayarak dönüşen NATO, yeni güvenlik tartışmalarıyla birlikte “NATO 3.0” olarak tanımlanan bir vizyonun eşiğine gelmiş durumda.

Anadolu Ajansı'nın “Brüksel’den NATO Ankara Zirvesi’ne” başlıklı dosya haberinin ilk bölümünde, ittifakın kuruluşundan günümüze uzanan dönüşüm süreci, karar alma mekanizmaları ve Türkiye’nin NATO içindeki stratejik konumu ele alındı.

NATO’NUN DOĞUŞU VE KURULUŞ FELSEFESİ

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da oluşan güvenlik boşluğu ve Sovyetler Birliği’nin artan etkisi, 12 ülkeyi 4 Nisan 1949’da Washington’da bir araya getirdi. ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya ve diğer kurucu üyeler, Kuzey Atlantik Antlaşması’nı imzalayarak NATO’nun temelini attı.

İttifakı diğer uluslararası yapılardan ayıran en önemli unsur, 5. madde olarak bilinen kolektif savunma ilkesi oldu. Buna göre bir üyeye yapılan saldırı, tüm üyelere yapılmış sayılacak ve ortak savunma mekanizması devreye girecekti.

SOĞUK SAVAŞ’TAN KÜRESEL OPERASYONLARA

1950 Kore Savaşı, NATO’nun ilk ciddi sınavı olurken örgüt, kısa sürede birleşik askeri komuta yapısını geliştirdi. Soğuk Savaş döneminde temel hedef, Sovyetler Birliği’ne karşı caydırıcılık oluşturmak ve Avrupa güvenliğini korumaktı.

Bu dönemde nükleer caydırıcılık, stratejinin merkezine yerleşti.

Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte NATO’nun geleceği tartışmaya açıldı. Ancak ittifak, dağılmak yerine genişleme ve dönüşüm yoluna gitti.

ALAN DIŞI OPERASYONLAR VE YENİ GÜVENLİK ANLAYIŞI

1990’lı yıllar, NATO’nun coğrafi sınırlarının dışına çıktığı dönem oldu. Bosna-Hersek ve Kosova müdahaleleri, ittifakın kriz yönetimi kapasitesini öne çıkarırken “alan dışı operasyonlar” kavramını gündeme taşıdı.

2001’deki 11 Eylül saldırıları ise NATO’nun güvenlik doktrinini kökten değiştirdi. İttifak ilk kez 5. maddeyi işleterek Afganistan operasyonunu başlattı ve terörizm, ana tehdit başlıklarından biri haline geldi.

RUSYA FAKTÖRÜ VE YENİ SAVUNMA DÖNEMİ

2014’te Kırım’ın ilhakı ve 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, NATO’nun yeniden doğu kanadına odaklanmasına yol açtı. Savunma harcamalarının artırılması, caydırıcılığın güçlendirilmesi ve transatlantik yük paylaşımı, ittifakın ana gündem maddeleri haline geldi.

Bu süreç, Avrupa’nın savunma sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi ve ABD’nin rolünün yeniden tanımlanması tartışmalarını da beraberinde getirdi.

“NATO 3.0” TARTIŞMALARI

Güncel tartışmalarda “NATO 3.0” olarak adlandırılan yeni bir yaklaşım öne çıkıyor. Bu vizyon, Avrupa ülkelerinin konvansiyonel savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesini, savunma bütçelerinin artırılmasını ve külfet paylaşımının yeniden dengelenmesini hedefliyor.

KARARLAR OY BİRLİĞİYLE ALINIYOR

NATO, 32 üyesiyle karar alma süreçlerini oy birliği prensibiyle yürütüyor. Brüksel’deki karargahta günlük olarak yüzlerce askeri ve sivil yetkili istişarelerde bulunurken, savunma ve dışişleri bakanları yılda iki kez, liderler ise zirvelerde bir araya geliyor.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMU

1952 yılında NATO’ya katılan Türkiye, ittifakın en önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Jeostratejik konumu, askeri kapasitesi ve bölgesel etkisiyle Türkiye, NATO’nun operasyonel gücüne önemli katkılar sunuyor.

İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, aynı zamanda barış operasyonları, terörle mücadele ve kriz yönetimi alanlarında aktif rol üstleniyor.

Savunma sanayiindeki gelişimiyle de dikkat çeken Türkiye, insansız hava araçları üretimindeki küresel payı ve artan ihracat kapasitesiyle NATO içinde stratejik bir güç merkezi haline geliyor.

TÜRKİYE’DEN NATO’YA ÇOK BOYUTLU KATKI

Türkiye, yalnızca askeri kapasitesiyle değil, aynı zamanda diplomatik etkinliği ve bölgesel krizlerdeki rolüyle de ittifakın önemli üyeleri arasında yer alıyor. NATO’nun harekât ve misyonlarına sağladığı katkılarla öne çıkan Türkiye, aynı zamanda yük paylaşımı tartışmalarında da kritik bir pozisyonda bulunuyor.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin NATO içindeki rolünün, artan güvenlik tehditleri ve yeni stratejik dengelerle birlikte daha da önem kazanması bekleniyor.