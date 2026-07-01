NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ukrayna vaatleri

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ortak basın toplantısı düzenledi.

UKRAYNA'YA GÜVENLİK YARDIMI TAAHHÜDÜ

Rutte, müttefiklerin 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'nde Ukrayna'ya "sürdürülebilir, öngörülebilir ve uzun vadeli" güvenlik yardımı sağlama taahhüdünde bulunacağını belirterek zirvenin, artan savunma harcamalarını yeteneklere dönüştürme ve İttifak genelinde savunma sanayinin önemli ölçüde güçlendirilmesi hedefine odaklanacağını kaydetti.

Rutte, "NATO'nun ittifak genelindeki (savunma) sanayiine mesajı açık: Hazır olun, hızlanın, birlikte çalışın, yeni üretim hatları açın, tedarik zincirlerini genişletin ve güvenliğimiz için ihtiyaç duyduklarımızı hızla teslim edin." diye konuştu.

"RUSYA, UZUN VADELİ BİR TEHDİT"

Rusya'ya yönelik "baskının sürdürülmesi gerektiğini" söyleyen Rutte, "Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşı sona erse bile, Avrupa-Atlantik güvenliği için uzun vadeli bir tehdit olmaya devam edecektir." dedi.

Rutte, Ukrayna'nın savunması için ABD'nin "vazgeçilmez" olduğunu vurguladı.

Kanada ve Avrupa ülkelerinin finansmanıyla ABD silah ve ekipmanlarının Ukrayna'ya akışının devam ettiğini dile getiren Rutte, bu sistemin "adil" olduğunu ifade etti.

"İRAN, HÜRMÜZ'Ü KAPATARAK DÜNYA EKONOMİSİNİ REHİN ALMAYA ÇALIŞTI"

Küresel güvenlik ortamının "karmaşık ve istikrarsız" olduğuna dikkati çeken Rutte, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak dünya ekonomisini nasıl rehin almaya çalıştığına bakın. Müttefiklerin Boğaz'dan serbest geçişi sağlamaya yönelik taahhütlerini memnuniyetle karşılıyorum." şeklinde konuştu.