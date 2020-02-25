NATO komutanı:Türkiye'nin S-400 alması ilişkimizi etkilemedi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi satın alması ABD ve NATO tarafından eleştirilerek hoş karşılanmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi sık sık yaptırımlarla tehdit etmiş, bunun yanısıra ABD'ile ortak üretilen F-35 savaş uçakları konusunda da tartışmalara neden olmuştu.

Bütün bunların yanında, Suriye'de son zamanlarda yaşanan gelişmelerden sonra, ABD ve NATO, Esad karşısında Türkiye'nin yanında olduklarını ifade eden videolarla mesajlar vermişti.

GENERAL MÜTTEFİKLİK MESAJINI YİNELEDİ

Son olarak ABD Avrupa Komutanlığı komutanı, aynı zamanda NATO'nun Yüksek Müttefikler Avrupa Komutanı General Tod Daniel Wolters, katıldığı bir toplantıda, Türkiye ile müttefik olduklarını yineledi.

"İLİŞKİMİZİ ETKİLEMEDİ"

Wolters, “Türkiye’nin S400 hava savunma sistemlerini satın alması şu ana kadar ilişkilerimizi etkilemedi; Türkiye bizim için hâla son derece güvenilir bir müttefik.” ifadelerini kullandı.