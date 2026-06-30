NATO meclis başkanları Baykar'ı ziyaret etti

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Türkiye, 7 Temmuz'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Zirve öncesinde üye ülke meclis başkanları, İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'nde bir araya geldi.

Katılımcılar daha sonra Baykar'ı ziyaret etti.

Dolmabahçe Sarayı'nda dün düzenlenen zirvenin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile müttefik ülkelerin katılımcı meclis başkanları ve üst düzey parlamenter temsilcileri, Baykar Teknoloji/Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti.

PROJELER HAKKINDA SUNUM YAPILDI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın rehberliğinde gerçekleştirilen saha ziyaretinde; şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında sunum yapıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyarette "Milli Teknoloji Hamlesi" idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın eşi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar ile de görüştü.