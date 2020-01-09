taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.91
Euro
6.5727
Altın
1555.28
Borsa
112876.05
Gram Altın
296.003
Bitcoin
46932.78

NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, ittifakın Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenebileceği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

AA | 09.01.2020 - 03:22..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Stoltenberg ve Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ikilinin, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

TRUMP İSTEDİ, NATO KABUL ETTİ

NATO'nun Orta Doğu'daki rolünün görüşüldüğü aktarılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın NATO'nun bölgede daha fazla rol oynaması için talepte bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ikilinin, NATO'nun bölgesel istikrar ve uluslararası terörle mücadeleye daha fazla katkı sağlayabileceği konusunda anlaştığının altı çizildi.

NATO'nun DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun bir üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, Irak'ta ve Afganistan'daki misyonları ile uluslararası terörizmle mücadeleye kilit katkı sunduğu vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Peru'da sel felaketi: 28 ölü
Güney Amerika ülkesi Peru'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'da meşru hükümeti devirmeye çalışan darbeci General Halife Hafter ile Roma'da bir araya geldi.
Bağdat'ta yeşil bölgeye füze saldırıları
Irak'ın başkenti Bağdat'taki yeşil bölgeye 3 Katyuşa füzesi atıldı.
İran’da ulusal yas ilan edildi
Ukrayna Havayollarına ait uçak kazasında 176 ve Süleymani'nin cenaze töreninde 56 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, İran'da 9 Ocak Perşembe günü ulusal yas ilan edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bağdat'ta yeşil bölgeye füze saldırıları

Bağdat'ta yeşil bölgeye füze saldırıları

25
İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

37
Anne ve 3 çocuğunu yangından komuşları kurtardı

Anne ve 3 çocuğunu yangından komuşları kurtardı

5
Galatasaray Avrupa Kupası'nda Monaco'yu devirdi

Galatasaray Avrupa Kupası'nda Monaco'yu devirdi

4
Tunceli'de çok sayıda cinsel istismar, halkı sokağa döktü

Tunceli'de çok sayıda cinsel istismar, halkı sokağa döktü

1
Peru'da sel felaketi: 28 ölü

Peru'da sel felaketi: 28 ölü

0
Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde Lietkabelis'i yendi

Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde Lietkabelis'i yendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir