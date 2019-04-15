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NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı'ndan S-400 açıklaması

ABD ile Türkiye arasında gerginlik konusu olan S-400'ler için NATO'dan açıklama geldi. Parlamenter Asamblesi Başkanı Madeleine Moon, Türkiye'nin istediği silahı almakta özgür olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 18:49..
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NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Başkanı Madeleine Moon, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi almasının kendi kararı olduğunu belirterek, "Türkiye ne alacağı ile ilgili kararı kendisi verir" dedi.

Antalya'da 12-14 Nisan tarihlerinde düzenlenen ve dün sona eren NATO PA 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılan Moon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması ve Türkiye'nin NATO'da üstlendiği rol hakkında  değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE NATO İÇİN GÜÇLÜ VE SAĞLAM BİR MÜTTEFİK"

Türkiye'yi güçlü ve aktif bir NATO müttefiki olarak tanımlayan Moon, "Türkiye, çok kritik olaylarda ve süreçlerde önemli roller üstleniyor. Afganistan, Irak ve Kosova’daki rolünü buna örnek gösterebiliriz. Türkiye, NATO için sorumluluk alabilen, güçlü ve sağlam bir müttefik" ifadesini kullandı.

Moon, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Türkiye'nin S-400 almasının kendi kararı olduğu açıklamasına dikkati çekerek, "Sekreter Stoltenberg haklı. Türkiye ne alacağı ile ilgili kararı kendisi verir. Aynı şekilde her NATO üyesi ülkenin satın aldığı şey o devletin kararıdır. NATO, kimseye ne alacağını ya da ne yapacağını söylemez. Bu NATO'nun çalışma tarzı değildir ama her tercihin bir sonucu olduğunu da bilmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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