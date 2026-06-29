NATO Parlamenter Zirvesi, Dolmabahçe Sarayı'nda başladı

İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi başladı.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki zirvenin açılışında konuşan ev sahibi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'nin üçüncüsünde müttefik ülkelerin meclis başkanlarını İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"AMBARGOLAR İTTİFAKIN RUHUNA UYGUN DEĞİL"

Kurtulmuş, konuşmasında ittifak üyelerinin bazılarının savunma sanayi ambargosu uygulamasının ittifakın ruhuna aykırı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şunu bir kere daha açıklıkla ifade etmek isteriz ki ittifak üyeliği çerçevesinde bazı üyelerin özellikle savunma sanayii ürünleri konusundaki uygulamaya devam ettikleri ambargoların, son derece tek taraflı, anlamsız ve ittifakın ruhuna uygun olmadığı aşikardır.

Biz Türkiye olarak bütün üye ülkelerle savunma sanayiinde iş birliğine hazırken aynı davranışın bütün ülkeler tarafından da Türkiye'ye karşı sergilenmesini ümit ederiz.

Bu çerçevede özellikle son zamanlarda Orta Doğu'da artan tehditlere karşı bazı üye ülkelerimizin, başta İspanya olmak üzere Türkiye'nin hava savunma sistemine verdikleri destek dolayısıyla da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum."

PERESTRELLO, RUSYA'YA DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda konuşan NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello konuşmasına, Türk yetkililere sıcak karşılama ve harika organizasyon için teşekkürlerini sunarak ve Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Rusya'nın NATO'ya yönelik politikasına işaret eden Perestrello, Moskova'nın siber saldırılar, sabotajlar yürüttüğünü söyledi.

"DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA OLACAK"

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska da "Gelecek hafta dünyanın gözleri Ankara'nın ve hepimizin üzerinde olacak, bizden beklenenleri yerine getirip getirmeyeceğimiz yakından izlenecek." diye konuştu.

Ankara'daki zirvede, savunma taahhütlerinin yerine getirileceğinin, NATO savunmasının güçlü olduğunun ve İttifak topraklarının savunulmasına hazır olunduğunun gösterileceğini belirten Shekerinska, son zamanlarda NATO'nun yaptığı savunma eylemlerinden örnekler verdi.

Shekerinska, bunların, NATO'nun savunma mekanizmasının işlediğinin somut göstergeleri olduğunu, aynı zamanda müttefik dayanışmasının sahadaki yansımalarını da ortaya koyduğunu söyledi.

"NATO BİRLİK OLDUĞUNDA GÜÇLÜDÜR"

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Fontana ise Euro-Atlantik bölgesinde güvenliğin tek eksen boyunca şekillenmediğini kabul etmeleri ve dünyaya gerçekçi gözle bakmaları gerektiğini söyledi.

NATO'nun doğu kanadının, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında kritik önem taşıdığına dikkati çeken Fontana; Akdeniz, Orta Doğu, Kızıldeniz ve Körfez gibi bölgelerin, uzaktan izlenecek kriz bölgeleri olmadığını, güvenlik, ticaret yolları, enerji arzı, toplumsal istikrar gibi konularda derin bağlantılı unsurlar olduğunu dile getirdi.

Fontana, transatlantik boyutun vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "NATO birlik olduğunda güçlüdür. Krizleri yalnızca onlara tepki vererek değil, önleyebildiğinde güvenilirdir." ifadelerini kullandı.











