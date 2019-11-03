NATO Türkiye'yi savundu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bild am Sonntag gazetesine röportaj verdi...

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde şiddetin gerilemeye başladığını ve bunun siyasi bir çözüm için çabaları da beraberinde getirebileceğini belirtti.

"HİÇBİR NATO ÜLKESİ TÜRKİYE KADAR TERÖR SALDIRISI YAŞAMADI''

Stoltenberg, daha önceki açıklamalarının aksine bu sefer Türkiye'nin yaynında durdu.

Türkiye ile AB'nin terör konusunda uğradığı haksızlıkların kıyaslanamayacağını belirten Stoltenberg, ''Burada Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek gerekir. DEAŞ'a karşı mücadelede ve sözde hilafetin fiziksel olarak yıkılmasında Türkiye kararlı bir şekilde katkıda bulundu. Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı. Türkiye 3,6 milyon Suriyeliyi aldı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı'' ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası güvenli bölge önerisinin hatırlatılması üzerine Jens Stoltenberg, öneriyi memnuniyetle karşıladığını ancak bu konuda tüm dünya ülkelerinin Suriye'deki şiddetin sona ermesi için sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti.

"SURİYE'YE ASKER GÖNDERMEK ŞU AN ERKEN"

Suriye'ye asker gönderme kararı almanın kolay olmadığını vurgulayan Stoltenberg söz konusu önerinin uygulanabilir olduğunu söylemek için erken olduğunu kaydetti. Jens Stoltenberg NATO'nun üye ülkelerin düşüncelerini açıkça ve ciddi bir şekilde paylaştığı bir forum olduğunu da sözlerine ekledi.