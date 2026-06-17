NATO Zirvesi öncesi emniyetten belediyelere sokak köpeklerini toplayın talimatı

Ankara, dev organizasyona ev sahipliği yapıyor...

36. NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

TEDBİRLER EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Zirve dolayısıyla Başkent'te, güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak.

EMNİYET BELEDİYELERE YAZI GÖNDERDİ

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden, zirve öncesi dikkat çeken bir adım geldi.

Emniyet; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Ankara Büyükşehir ile Akyurt, Çubuk, Pursaklar, Keçiören, Altındağ, Çankaya, Yenimahalle ve Etimesgut ilçe belediye başkanlıklarına bir yazı gönderdi.

'SOKAK KÖPEKLERİNİ TOPLAYIN' TALİMATI

Gönderilen bu resmi yazıda, NATO Zirvesi boyunca kullanılacak protokol güzergahları, etkinlik alanları, havalimanları ve konaklama yapılacak otellerin çevresinde bulunan sahipsiz köpeklerin zirve öncesinde toplanması talep edildi.

SAHADA GÖREV YAPACAK PERSONELİN HAZIR OLMASI İSTENDİ

Karar kapsamında ilgili kurumlardan, 7-8 Temmuz tarihlerinde sahada görev yapacak ekiplerin hazır bulundurulması ve görevlendirilecek personele ait bilgilerin 20 Haziran 2026 tarihine kadar İl Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğüne iletilmesi istendi.

KULLANILACAK GÜZERGAHLAR

36. NATO Zirvesi’nde Ankara’da kullanılacak güzergahlar şöyle:

"Çevre Yolunun Özel Bulvarı Varyatları ile Anadolu Bulvarı Varyantları arasında kalan bölüm, Özal Bulvarı, Erbakan Bulvarı, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, İhsan Doğramacı Bulvarı, Şaşmaz Bulvarından Ankara Bulvarına katılım varyantları, Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Yaşam Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Tahran Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin İsmet İnönü Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümü, Bilkent Kampüsü içinde bulunan cadde ve sokaklar."