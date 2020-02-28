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NATO'dan olağanüstü toplantı kararı

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak.

AA & Ensonhaber | 28.02.2020 - 09:41..
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Esad rejimi, İdlib'de Türk askerlerine kalleşçe bir saldırı düzenledi.

Saldırıda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı.

Türkiye, diplomatik kanallarını harekete geçirirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE İSTEDİ, NATO TOPLANIYOR

Görüşmeden saatler sonra 29 NATO müttefiki , İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

NATO'dan olağanüstü toplantı kararı

4. MADDE NE DİYOR?

Toplantı çağrısı Washington Anlaşması’nın 4’üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek.

Söz konusu maddeye göre, her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO’yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir.

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