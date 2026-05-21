NATO'yu alarma geçiren olay: Letonya'ya İHA saldırısı

Baltık ülkelerinde insansız hava aracı (İHA) hareketliliği sürüyor.

Letonya ordusu, ülke hava sahasına İHA girdiğine dair açıklamada bulundu.

NATO UÇAKLARI HAREKETE GEÇTİ

Tehditle mücadele için NATO'ya ait savaş uçaklarının harekete geçirildiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, “Doğu sınırındaki hava savunma yeteneklerimizi güçlendirdik ve ek birlikler gönderdik. Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığı devam ettiği sürece, Letonya hava sahasına yabancı bir insansız hava aracının girmesi veya yaklaşması gibi olayların tekrarlanması mümkündür.” ifadeleri kullanıldı.

VATANDAŞLARA UYARIDA BULUNULDU

Letonya ordusu tarafından, Rusya ve Belarus sınırında yaşayanlara bir sonraki duyuruya kadar evlerinde kalmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Ukrayna, son aylarda Baltık Denizi üzerinden de dahil olmak üzere Rusya'ya yönelik uzun menzilli insansız hava aracı saldırılarını artırdı.

BALTIK ÜLKELERİ RUSYA'YI SORUMLU TUTTU

Ukrayna ordusuna ait birkaç insansız hava aracı, NATO üyesi Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın hava sahasına girdi.

Ukrayna'nın güçlü destekçileri olan Baltık ülkeleri, olaylardan Moskova'yı sorumlu tutarak, Ukrayna İHA'larının Rusya'daki hedeflerinden saptırıldığını iddia etmişti.

LETONYA HÜKÜMETİ İSTİFA ETMİŞTİ

Letonya hükümeti, hava sahası ihlallerini ele alış biçimi nedeniyle geçtiğimiz hafta istifa etmişti.

Salı günü NATO'ya ait bir savaş uçağı, Estonya üzerinde Ukrayna'ya ait olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracını düşürmüştü.