Navigasyon kullanmak yolu değil hafızayı da değiştiriyor olabilir

Telefon olmadan yola çıkınca huzursuz hissetmek artık pek çok insan için tanıdık bir durum. Yol bilinse bile ekran açık tutuluyor. Güven duygusu giderek sokak hafızasından değil, telefondaki komutlardan geliyor.

Eskiden insanlar gittikleri yerleri çevredeki detaylarla birlikte zihnine kaydediyordu. Dar sokaklar, dikkat çeken binalar, dönüş yapılan köşeler ya da yanlış girilen yollar bile hafızanın parçası haline geliyordu. Şimdi ise çoğu kişi yolu değil, ekrandaki oku takip ediyor.

BEYİN ROTAYI DEĞİL TALİMATI HATIRLIYOR

“300 metre sonra sağa dön” ya da “rotanız yeniden oluşturuluyor” gibi komutlar hedefe ulaşmayı kolaylaştırıyor ancak rotanın zihinde kalmasına her zaman yardımcı olmuyor. Nörobilim uzmanları burada kritik farkın “aktif yön bulma” ile “pasif takip” arasında ortaya çıktığını söylüyor.

Beyin çevreyi analiz ederek ilerlediğinde mekansal hafıza daha yoğun çalışıyor. Sürekli hazır yönlendirme almak ise bazı kişilerde bu süreci daha pasif hale getirebiliyor. Bu nedenle artık pek çok kişi yolu tarif etmekte değil, telefonsuz ilerlemekte zorlanıyor.

AYNI YERLERİ GÖRÜP YİNE DE HATIRLAMAMAK

Özellikle büyük şehirlerde insanlar her gün aynı rotaları kullanmasına rağmen çevreye eskisi kadar dikkat etmiyor. Odak gidilen yerde değil, ekrandaki yönlendirmede kalıyor. Bazı kişiler navigasyon kapandığında kısa bir mesafede bile panik hissi yaşadığını söylüyor. Araştırmacılara göre bunun nedeni her zaman yön duygusunun zayıf olması değil; beynin uzun süredir karar verme yükünü telefona bırakması olabilir.

Çevredeki sabit işaretleri fark etmek, dönüş noktalarını zihinde tutmak ve alternatif rota düşünebilmek yön hissinin önemli parçaları arasında görülüyor. Ancak sürekli yönlendirme alan kişilerde bu refleksler daha az kullanılabiliyor. Bu yüzden artık insanlar geçtiği yolları görüyor ama gerçekten tanımıyor. Sokaklar zihinde bir yer olarak değil, geçilmesi gereken rota olarak kalıyor.

KOLAYLIK ARTTIKÇA ÇEVREYLE TEMAS AZALABİLİYOR

Navigasyon uygulamaları modern hayatın en büyük kolaylıklarından biri olarak görülüyor. Trafiği göstermesi, süre hesaplaması ve alternatif rota sunması özellikle büyük şehirlerde ciddi rahatlık sağlıyor. Ancak mesele yolu bulmakla sınırlı değil; çevreyle kurulan ilişki de değişiyor. İnsanlar yönünü kendi gözlemleriyle bulmaya çalıştığında çevreyi daha dikkatli inceliyor, ayrıntıları zihnine daha fazla kaydediyor.

Şimdi ise birçok yolculuk çevreyi okuyarak değil, komut takip ederek tamamlanıyor. Bu durum zamanla çevresel farkındalığın azalmasına da neden olabiliyor. Bazı nörobilim uzmanları bu nedenle kısa ve güvenli rotalarda zaman zaman navigasyonu kapatmanın, gidilen yolu zihinde canlandırmanın ve çevredeki detaylara bilinçli şekilde dikkat etmenin mekansal hafızayı canlı tutabileceğini söylüyor.