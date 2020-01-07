Naz Elmas balayında

36 yaşındaki oyuncu Naz Elmas, 2018 yazında 52 yaşındaki iş insanı Erol Özmandıracı ile aşk yaşamaya başlamıştı.
MALDİVLER TERCİH EDİLDİ
Sevgililer, 15 Aralık’ta Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda nikah masasına oturmuştu. O günlerde işleri nedeniyle balayına çıkamayan çift, rötarlı tatil için Maldivler'i seçti.
İKİ ÇOCUĞU VAR
Erol Özmandıracı’nın 2018’de boşandığı Ceylin Atunç’tan Erim, 2.5 yıl aşk yaşadığı Merve Baştuğ’dan Lea adlarında iki çocuğu var.
Naz Elmas, 31 Aralık 2014’te evlendiği Emre Kıramer’den 6 ay sonra boşanmıştı.