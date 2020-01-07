1 Satürn Plüton kavuşumu Oğlak burcunda gerçekleşiyor 12 Ocak’ta, Türkiye saatine göre 19:06’da gerçekleşecek olan Satürn Plüton kavuşumu ile sıfırlanmalara hazır olun.

2 17 yaşındaki Harun, sporla 2 yılda 140 kiloya düştü Sivas’ta 256 kiloluk genç, çevresindekilerin bakışları ve arkadaşlarının dalga geçmesine dayanamayarak iki yılda 116 kilo vermeyi başardı.

3 Avustralya'da çıkan yangında son durum Ülkede yaklaşık 6 milyon hektar alanı yok eden yangınlarda, 2 bin civarında evin kül olduğu kaydediliyor.

4 İngiltere'de yaşayan kadın 15 yıldır bebek pudrası yiyor Paington kasabasında yaşayan Lisa Anderson, 30 dakikada bir banyoya giderek pudra yediğini söyledi.

5 Naz Elmas balayında Ünlü oyuncu Naz Elmas, rötarlı balayına sonunda çıktı.

6 Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü: 1 ölü Dün sabahtan beri etkili olan kuvvetli yağış, yaşamı felç etti. Erdemli ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 1 kişi öldü.