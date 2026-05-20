Nazan Öncel’den yeni Sezen Aksu açıklaması: Gözden çıkarıldım

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Nazan Öncel, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicisiyle buluşarak çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı.

Konser sırasında şarkı aralarında yaptığı konuşmalarla dikkat çeken Öncel, yakın zamanda "Erkekler de Yanar" isimli şarkıda düet yaptığı Sezen Aksu'ya yönelik eleştirel ifadeler kullanmıştı:

"Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün"

"İNSAN GÖZDEN ÇIKARILINCA ÜZÜLÜYOR"

Öncel, kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Öncel yaptığı açıklamada, "İnsanız işte mükemmel değil. Evet, düet süreci sıkıntılı geçti ama bu kadar hassas olan kalplere göre değildir böyle şeyler. İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca, kalbi kırıldığında bunu dert ediniyor.

"ÜZÜLDÜM"

40 senedir gündem peşinde koşmayan ben, bunu söylemek zorunda kaldığım için ayrıca üzüldüm. Bu yüzden o üzüntüyü demek ki daha fazla içimde tutamamışım. İnsanız işte mükemmel değil. Sanata bir ömür adamış sanatçılar olarak böyle şeyleri dile getirmek yerine müzik konuşulsun isterim. Bizi sevenleri üzdüğümüz ve bu konuyla meşgul ettiğimiz için affola." ifadelerini kullandı.