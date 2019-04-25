Nazarbayev partisinin yeni liderini gözyaşlarıyla açıkladı

28 yılın ardından Nazarbayev, görevini devretti. Yerine gelecek adayın ismini okuyunca ise gözyaşlarına hakim olamadı.
TOKAYEV PARTİNİN LİDERLİĞİ İÇİN ADAY GÖSTERİLDİ
Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev, iktidar partisinin olağanüstü toplantısına katıldı. Ülkesinde 9 Haziran'da yapılacak Başkanlık seçimi öncesinde parti lideri olarak Kasım Cömert Tokayev'in aday gösterilmesinin ardından, duygusal anlar yaşadı.
TOKAYEV'İ DESTEKLİYOR
Nazarbayev, daha önce de yüksek seçimlerde görevini vekaleten yürüten Tokayev'i desteklediğini açıklamıştı.