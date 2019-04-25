Nazarbayev partisinin yeni liderini gözyaşlarıyla açıkladı

Erzurum'da birbirine komşu iki tatlıcı, sütlaç üzerine pekmezli kadayıf tatlısı yüzünden davalık oldu.

Erzurum'da tatlı yüzünden iki esnaf mahkemelik oldu

Yeniden Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanlığı’na seçilen Kenan Kocatürk, yeni dönem için öncelikli hedeflerini açıkladı.

Trump'ın, danışmanlarının Kongre tarafından soruşturmaya alınmasına verdiği tepkiler ve kişisel verilerin ihlaliyle suçlanan Facebook'a kesilecek rekor ceza, yabancı basının gündeminde öne çıktı.

Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'la olan velayet davasını geri çektiğini belirtti.

Ece Erken: Serkan babalık yapacak

Bakan Süleyman Soylu Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu taciz eden failin yakalandığını açıkladı.

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Polonya, Rusya’dan petrol alımını durdurdu

Polonya, Dostluk Petrol Boru Hattı üzerinden Rusya’dan gelen petrolün alımını kesti. Gerekçe olarak ise petrol kalitesinde meydana gelen bozulma olarak gösterildi.