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Nazarbayev partisinin yeni liderini gözyaşlarıyla açıkladı

Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev, partisine liderlik edecek kişiyi kamuoyuna duyurdu.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 12:20..
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28 yılın ardından Nazarbayev, görevini devretti. Yerine gelecek adayın ismini okuyunca ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Nazarbayev partisinin yeni liderini gözyaşlarıyla açıkladı

TOKAYEV PARTİNİN LİDERLİĞİ İÇİN ADAY GÖSTERİLDİ

Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev, iktidar partisinin olağanüstü toplantısına katıldı. Ülkesinde 9 Haziran'da yapılacak Başkanlık seçimi öncesinde parti lideri olarak Kasım Cömert Tokayev'in aday gösterilmesinin ardından, duygusal anlar yaşadı.

Nazarbayev partisinin yeni liderini gözyaşlarıyla açıkladı

TOKAYEV'İ DESTEKLİYOR

Nazarbayev, daha önce de yüksek seçimlerde görevini vekaleten yürüten Tokayev'i desteklediğini açıklamıştı.

Nazarbayev partisinin yeni liderini gözyaşlarıyla açıkladı

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