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Nazlı Çelik, Cerablus'ta

FOX Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal'ın sokak çağrısı konuşula dursun, Nazlı Çelik ise Cerablus'a giderek ÖSO'nun cephelerini gezdi.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 16:45..
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Nazlı Çelik, Cerablus'ta

Türkiye, terör örgütlerine karşı yurt içinde olduğu gibi yurt dışında Suriye'de ve Irak'ta da operasyonlara devam ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla başlayan Zeytin Dalı Harekatı'yla devam eden süreçte TSK, Suriye'de terör örgütlerine karşı üst üste başarılı sonuçlar alıyor.

ÇELİK, CEPHEYE GİTTİ

O cephelerden olan Cerablus'a gidenlerden biri de Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve Star TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Nazlı Çelik oldu.

Diğer tarafta Fatih Portakal'ın sokak çağrısı varken, Çelik'in Cerablus'ta cephede yer alması ise dikkat çekti.

Nazlı Çelik cephede çekildiği fotoğrafı Twitter hesabından; "Star Haber olarak yine gündemin nabzını yerinde takip ediyoruz. Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyon öncesi ypg/pkk mevzilerinin 200 metre ötesindeyiz. Elleri tetikte harekat emrini bekleyen Öso unsurlarını yerinde görüntüledik. Ayrıntılar Cerablus’tan 19:00’da Star Haber’de" ifadeleriyle paylaştı.

Nazlı Çelik, Cerablus'ta

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