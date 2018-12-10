Nazlı Tolga anne oldu

Nazlı Tolga, 2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra Türkiye'deki kariyerine son veren Tolga, eşiyle birlikte Brezilya'ya yerleşti.

Bir süre Sao Paolo kentinde yaşayan eski spiker, eşinin işi gereği önce Çin'de sonra Fransa'da en son da Londra'da yeni bir hayat kurdu.

BEBEĞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde ilk kez annelik heyecanı yaşayan Tolga, bebeğinin fotoğrafını kalp emojisi koyarak sevenleriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda tebrik yorumları yapıldı.

Beş yıldır yurt dışında yaşayan Nazlı Tolga, Londra'daki hayatından kesitleri de sosyal medyadan paylaştı.

İşte kendi paylaşımlarıyla eski haber spikeri Nazlı Tolga'nın aşk uğruna çıktığı dünya yolculuğundan kesitler.