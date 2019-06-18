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NBA şampiyonluğu kutlamasında silah sesleri

Kanada’nın Toronto şehrinde, Toronto Raptors takımının Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonluğu kutlamalarında silahların ateşlendiği ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 02:13..
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Tarihinde ilk kez NBA şampiyonluğunu kazanan Toronto Rapotors'un şampiyonluk kutlamalarında silahlar konuştu.

Toronto Emniyet Müdürlüğünce sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, on binlerce kişinin katıldığı Toronto’nun Nathan Phillip Meydanı’ndaki şampiyonluk kutlamalarında, silah sesleri duyuldu. İlk belirlemelere göre bir kişinin yaralandığı, o sırada polisin ve sağlık ekiplerinin olay yerinde olduğu kaydedildi.

NBA şampiyonluğu kutlamasında silah sesleri

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Kutlamalara katılanların, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, insanların meydandan panik içinde sağa sola kaçtığı görüldü. CNN’e açıklama yapan Toronto polisi sözcüsü David Hopkinson, silah seslerinin, kutlamalardan mı yoksa civar bölgelerden mi geldiğinin belli olmadığını söyledi.

NBA şampiyonluğu kutlamasında silah sesleri

Toronto polisi, daha sonraki sosyal medya paylaşımlarında, iki kişinin vurularak "ciddi şekilde yaralandığını" ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti.

NBA şampiyonluğu kutlamasında silah sesleri

NBA şampiyonluğu kutlamasında silah sesleri VİDEO

TORONTO'NUN ŞAMPİYONLUĞU

İki şüphelinin gözaltına alındığını ve olay yerinde iki silahın bulunduğunu belirten yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Toronto Raptors, geçen haftaki NBA finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 yenip seriyi 4-2 kazanmış ve ligde şampiyonluğa ulaşan ilk Kanada takımı olmuştu.

NBA şampiyonluğu kutlamasında silah sesleri

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