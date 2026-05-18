NBA'de konferans finali bileti alan son ekip Cleveland Cavaliers oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 125-94 yenen ve seriyi 4-3 kazanan Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finaline yükseldi.

Little Caesars Arena'da oynanan maçta Cavaliers adına Donovan Mitchell, 26 sayıyla en skorer isim olurken Jarrett Allen ve Sam Merrill 23'er sayı kaydetti. Evan Mobley, 21 sayı, 12 ribauntla oynadı.

CAVALIERS 9. KEZ KONFERANS FİNALİNDE

Cavaliers, 2018'den bu yana ilk kez, tarihinde ise dokuzuncu kez konferans finaline yükseldi.

Pistons'ta Daniss Jenkins 17, Cade Cunningham ve Duncan Robinson, 13'er sayılık performans sergiledi.

İLK MAÇ 20 MAYIS'TA

Cavaliers ile New York Knicks arasındaki konferans finali serisinin ilk maçı, 20 Mayıs Çarşamba gecesi oynanacak.