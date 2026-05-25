NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu

NBA'de sezonun en iyi 5 oyuncusu arasında Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Cade Cunningham, Luka Doncic ve Nikola Jokic yer aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi 5'leri belli oldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonunun en iyi 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

Sezonun en iyi 5'ine Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander, Denver Nuggets'tan Nikola Jokic, San Antonio Spurs'ten Victor Wembanyama, Los Angeles Lakers'tan Luka Doncic ve Detroit Pistons'tan Cade Cunningham seçildi.

NBA'DE SEZONUN EN İYİ 5'LERİ

En iyi 5: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

En iyi ikinci 5: Jaylen Brown (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Kevin Durant (Houston Rockets), Jalen Brunson (New York Knicks)

En iyi üçüncü 5: Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jamal Murray (Denver Nuggets), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Jalen Duren (Detroit Pistons), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)