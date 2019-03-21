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NBA'den yumurta çocuğa destek

Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly'e NBA oyuncusu Ben Simmons, giydiği ayakkabıyla destek verdi.

AA | 21.03.2019 - 02:59..
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Amerikan Basketbol Ligi oyuncusu Ben Simmons, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly'e maç esnasında giydiği ayakkabıyla destek verdi.

Aslen Avustralyalı olan ve "Philadelphia 76ers" forması giyen Simmons, Charlotte Hornets ile yapılan maçta, Connolly'nin "Yumurta Çocuk" (Egg boy) lakabına ithafen "Yumurta Çocuk" yazılı bir ayakkabı giydi.

NBA'den yumurta çocuğa destek

KAFASINDA YUMURTA KIRMIŞTI

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen saldırılarda 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Connolly, katliamın ardından Müslümanları suçlayan ve terörü meşru göstermeye çalışan açıklamalarıyla tepki çeken Anning'e, Melbourne'de katıldığı etkinlik sırasında yumurta atarak tepki göstermişti.
Soru soran basın mensuplarıyla konuştuğu sırada gerçekleşen olayda kafasına yumurta atılan Fraser Anning, Connolly'ye tokatla karşılık vermiş, Anning'in yakınındaki destekçileri genci yere yatırarak darbetmişti. Polisin ifadesini aldığı genç daha sonra serbest bırakılmıştı.

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