Ne çay ne kahve... Bu içecek Türkiye’nin en iyisi ilan edildi

Uluslararası lezzet otoritelerinden TasteAtlas, dünya çapındaki kullanıcılarının oylarıyla Türkiye'nin en iyi içeceklerini seçti.

Kültürümüzün iki büyük simgesi olan Türk kahvesi ve çayın kıyasıya rekabet etmesi beklenirken, listenin en tepesine buram buram tarih kokan Osmanlı mirası bir kış lezzeti yerleşti.

Yoğun kıvamı ve şifasıyla bilinen bu ikonik içecek, uluslararası gurmelerden tam not alarak Türkiye’nin bir numarası ilan edildi.

İşte Türkiye'nin zirvedeki yeni içeceği...

ZİRVE SALEP VAR

Listenin birinci sırasına 4.2 puanla salep yerleşti. Yabani orkide yumrularından elde edilen nişastalı tozun sıcak sütle buluşmasıyla hazırlanan ve tarçınla taçlandırılan salep, çay ve kahveyi geride bıraktı. TasteAtlas, Osmanlı denizcilerinin de besleyici ve dayanıklı yapısı nedeniyle uzun deniz yolculuklarında yanlarında salep tozu taşıdığını hatırlattı.

Dünyanın en eski kahve hazırlama metotlarından biri olan, köpüğü ve yoğun aromasıyla bilinen Türk kahvesi 4.1 puanla ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasındaki büyük sürpriz ise 3.9 puanla şıra oldu.

Milli içeceğimiz ayran, 3.8 puanla listenin dördüncü sırasında kendine yer buldu. Karadeniz’in ve Türk misafirperverliğinin simgesi olan çay ise 3.6 puan alarak şaşırtıcı bir şekilde beşinci sırada kalabildi.

6.Boza (3.6 Puan)

7.Turşu Suyu (3.3 Puan)

8.Şalgam (3.3 Puan)

9.Lohusa Şerbeti (2.4 Puan)

10.Hardaliye