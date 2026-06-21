Ne güneş paneli ne rüzgar türbini: 15 yaşındaki genç deniz akıntılarından elektrik üretti

Elektriğin temel bir ihtiyaç olduğu günümüzde, dünyanın pek çok yerinde hala enerji şebekesine erişim oldukça kısıtlı.

Florida'da yaşayan Hannah Herbst, okulundaki bir bilimsel yarışma için bu soruna çözüm olabilecek yaratıcı bir fikir geliştirdi.

Genç öğrenci, evde bulunan basit ve geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanarak suyun gücünden elektrik elde etmeyi başardı.

Sadece 12 dolara enerji kaynağı üretti

Hannah’nın geliştirdiği cihazın çalışma prensibi oldukça anlaşılır bir temele dayanıyor: Suyun hareketini mekanik enerjiye, oradan da elektriğe dönüştürmek.

Cihaz, suyun içine yerleştirilen bir tüp ve bu tüpün içindeki pervaneden oluşuyor. Su akışı pervaneyi çevirdikçe, cihazın içindeki küçük jeneratör elektrik üretmeye başlıyor.

Projenin en dikkat çekici yanı ise maliyeti. 3D yazıcı ile üretilen parçalar ve geri dönüştürülmüş materyaller sayesinde sistemin toplam maliyeti sadece 12 dolar civarında.

İlk testler başarıyla sonuçlandı

Geliştirilen bu prototip, teoride kalmayıp gerçek koşullarda da test edildi. Boca Ratón'daki bir kanalda yapılan denemelerde, sistemin küçük LED ışıkları yakmaya yetecek kadar elektrik ürettiği kanıtlandı. Henüz geniş çaplı kullanıma hazır olmasa da bu ilk sonuçlar, sistemin prensip olarak kusursuz çalıştığını gösteriyor.

Hannah Herbst'in bu buluşu, yenilenebilir enerji dünyasında önemli bir yer tutan "deniz enerjisi" çalışmalarına örnek teşkil ediyor. Nehirler, gelgitler ve su akıntıları, dünyada henüz tam anlamıyla yararlanamadığımız devasa doğal enerji kaynakları arasında yer alıyor.