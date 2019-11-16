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Nebahat Çehre'den aşk yorumu

Katıldığı davette tüm dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu, 26 yıldır hayatında kimsenin olmadığını ve aşkın bir yaşı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 16.11.2019 - 09:59..
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Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki akşam Beşiktaş'ta bir davette görüntülendi.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adeta büyüleyen ve davete katılan en şık isimlerden biri olan Çehre, 26 yıldır hayatında kimse olmadığını dile getirdi.

Nebahat Çehre'den aşk yorumu

"TOKAT ATACAK BİR İNSANA RASTLAMADIM"

Bunun nedeni olarak seçici olmasını gösteren usta oyuncu, "Böyle tokat atacak bir insana daha rastlamadım. Artık yalnızlığımı bitireyim diyecek bir insanla karşılaşmadım." dedi.

Nebahat Çehre'den aşk yorumu

"AŞKIN YAŞI VARDIR"

"Aşkın yaşı var mıdır" sorusuna da cevap veren Çehre, "Aşkın yaşı vardır. Ben diğer insanların yaşadıklarına saygı duyuyorum ama ben ilişkiye başka bir gözle bakıyorum." diye konuştu.

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