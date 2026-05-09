Nedim Tolga Tunçer, Dünya Kupası'nda rekor kırarak şampiyon oldu
Milli sporcu Nedim Tolga Tunçer, Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağında rekor kırarak altın madalya kazandı.
Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağında heyecan yaşandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Almatı kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Ay-yıldızlı sporcu Nedim Tolga Tunçer 122 puan, Erdoğan Akkaya ise 121 puan alarak 8 sporcunun mücadele ettiği finale çıkmaya hak kazandı.
NEDİM TOLGA REKOR KIRDI
Nedim Tolga, finalde 29 puanla dünya rekoru kırarak kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.
Erdoğan Akkaya, ise final müsabakasını 8. sırada tamamladı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi