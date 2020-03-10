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Nehre atlayan İranlı göçmeni Türk balıkçı kurtardı

Edirne'de, Meriç Nehri üzerinden sınırın diğer tarafından geçen İranlı göçmen, Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle tekrar nehre atlamak zorunda kaldı. Göçmenin imdadına Türk balıkçı yetişti.

DHA | 10.03.2020 - 09:19..
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Meriç Nehri'ni lastik botla aşıp, yanlarında 2 çocukları ile birlikte Yunanistan'a geçen İranlı çift, burada önlem alan Yunan asker ve polisleriyle karşılaştı.

Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine ailenin reisi 35 yaşlarındaki baba, kendisini Meriç Nehri'ne attı. Nehirde akıntıya kapılan göçmen, boğulmamak için mücadele ederken, çocukları ve eşi panik içinde bağırmaya başladı.

Babasına yardım etmek isteyen çocuklardan biri, diğer göçmenler tarafından nehirden çıkarıldı.

Nehre atlayan İranlı göçmeni Türk balıkçı kurtardı ViDEO

SUDA ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

Yunan asker ve polisi, nehirde ölüm kalım savaşı veren göçmeni kurtarmak için hiçbir müdahalede bulunmadı. Türk balıkçılar, bağırarak suda yaşam mücadelesi veren göçmenin Türkiye tarafına yüzmesini istedi. Ancak göçmen akıntıyı kapılıp sürüklenirken, Türk balıkçılardan biri Yunan askerinin ateş açma tehlikesine rağmen motorlu kayığı ile nehrin Yunanistan tarafına geçip, boğulmak üzere olan göçmeni alarak Türkiye tarafına getirdi.

Nehre atlayan İranlı göçmeni Türk balıkçı kurtardı

SUNİ TENEFFÜSLE HAYATA DÖNDÜ

Yarı baygın olan göçmene balıkçıların ihbarı üzerine ambulansla gelen Türk askerleri müdahale etti. Suni teneffüs yapılan ve adı açıklanmayan göçmen, müdahale ile yaşama döndürüldü. Yunan asker ve polisi bu yaşananları izledikten sonra ölümden dönen göçmenin eşi ve 2 çocuğunu da Türkiye tarafına zorla gönderdi. Türk balıkçılar, İranlı göçmene giysiler verip, yaktıkları ateşte ısınmasını sağladı. Yaşama tutunan İranlı göçmen, kendisine geldikten sonra eşi ve çocuklarını da yanına alarak bölgeden ayrıldı.

Nehre atlayan İranlı göçmeni Türk balıkçı kurtardı

5 DAKİKA BOYUNCA SUDA KALDI

Göçmeni boğulmaktan kurtarın ve ismini vermek istemeyen balıkçı, "Meriç Nehri'nde balıkçılık yapıyorum. Göçmenlerin karşıya geçmesinin ardından bağrışmalar duyunca o bölgeye gittik. Yunan askerinin kovaladığı bir kişi korkup kendisini nehre attı. Akıntıya kapılınca sürüklenmeye başladı. Yunan asker ve polisleri hiçbir müdahale bulunmadı. Yaklaşık 5 dakika suda kalan kişi boğulmamak için çırpınıyordu. Hemen kayığıma binip Yunan tarafına geçtim, ona alıp bizim tarafa getirdim. Baygın haldeydi, haber verdiğimiz askerler ambulansla gelip göçmene müdahale ederek, hayata döndürdü." dedi.

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