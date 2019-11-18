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Nemrut Krater Gölü'nün eşsiz güzelliği

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında kalan Nemrut Krater Gölü, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

AA & Ensonhaber | 18.11.2019 - 10:24..
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Nemrut Krater Gölü'nün eşsiz güzelliği

Türkiye, yedi coğrafi bölgesinde de sayısız doğal güzelliklere sahip bir ülke.

Doğal güzellikler; kimi zaman Gümüşhane'deki Dipsiz Göl gibi kötü olaylarla gündeme gelse de hepsi ayrı bir turizm destinasyonu.

DÜNYADA İKİNCİ

Onlardan biri de Nemrut Krater Gölü.

Dünyanın ikinci Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, Bitlis sınırları içinde bulunuyor.

2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Nemrut, görenleri adeta büyülüyor.

Nemrut Krater Gölü'nün eşsiz güzelliği

Nemrut Krater Gölü'nün eşsiz güzelliği

Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün artık suyu yok haberi

Nemrut Krater Gölü'nün eşsiz güzelliği

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