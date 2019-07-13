Nepal’de sel felaketi: 32 ölü, 17 kayıp, 12 yaralı

Güney Asya'da yer alan Nepal’in genelinde etkili olan muson yağmurları sonucu ülkenin bir çok farklı noktasında sel ve toprak kaymaları yaşandı.

32 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ KAYIP

Nepal’in İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; meydana gelen felaketler sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin de kayıp olduğu doğrulandı.

27 BİN 830 POLİS GÖREV YAPIYOR

Bölgede arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, polis tarafından yapılan açıklamada, 27 bin 830 polisin görev yaptığı ve 831 kişinin çeşitli bölgelerden tahliye edildiği belirtildi.