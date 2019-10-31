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Nepalli dağcı rekor kırdı

Nepalli dağcı Nirmal Purja, dünyanın en yüksek 14 zirvesine 189 günde tırmandı.

İHA | 31.10.2019 - 13:21..
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Nepalli dağcı Nirmal Purja, dünyanın en yüksek 14 zirvesine 189 günde tırmanarak Güney Koreli dağcı Kim Chang-ho'nun 2013'te elde ettiği 10 ay 6 günlük rekoru kırdı.

REKOR DENEMESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Purja, 14 zirvenin sonuncusu Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan 8 bin 13 metrelik Shishapangma Dağı'na tırmanarak rekor denemesini başarıyla tamamladı.

Nepalli dağcı rekor kırdı

"KİLOMETRE TAŞI"

Dağcılık uzmanları 36 yaşındaki Purja'nın rekorunu çok önemli bir başarı olarak nitelerken, Nepal Dağcılık Derneği Başkanı Ang Tshering, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, dağcılık ve dağcılar için harika bir başarı ve tırmanma tarihinde bir kilometre taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski İngiliz ordusu mensubu Purja, rekor denemesine 23 Nisan'da Nepal'deki Annapurna Dağı'na (8 bin 91 metre) tırmanarak başladı. Daha sonra sırasıyla 12 Mayıs'ta Dhaulagiri (8 bin 167 metre), 15 Mayıs'ta Kanchenjunga (8 bin 586 metre), 22 Mayıs'ta Everest (8 bin 848 metre) ile Lhotse (8 bin 516 metre) ve 24 Mayıs'ta Makalu Dağı'na (8 bin 463 metre) tırmanan Purja, Manaslu Dağı'na (8 bin 156 metre) tırmanışını 27 Eylül'de gerçekleştirdi.

Nepal'den sonra Pakistan'a geçen Purja, 3 Temmuz'da Nanga Parbat (8 bin 126 metre), 15 Temmuz'da Gasherbrum 1 (8 bin 068 metre), 18 Temmuz'da Gasherbrum 2 (8 bin 035 metre), 24 Temmuz'da K2 (8 bin 611 metre) ve 26 Temmuz'da ise Broad Peak Dağı'na (8 bin 047 metre) tırmandı.

Çin'de 23 Eylül'de Cho Oyu (8 bin 201 metre) ve 29 Ekim'de Shishapangma Dağı'na (8 bin 013 metre) tırmanan Purja, dünyanın en yüksek 14 zirvesine 189 günde tırmanarak 2013'teki Güney Koreli tırmanıcı Kim Chang-ho'ya ait 10 ay 6 günlük rekoru kırdı.

Nepalli dağcı rekor kırdı

TIRMANIŞ İÇİN İZİN ALMIŞTI

Son tırmanışında Çin hükümetinin engeline takılan tecrübeli dağcı, Nepal hükümetinin yardımıyla tırmanış için izin alabilmişti.

İngiliz ordusunda 2003 yılında göreve başlayan Purja, en kısa sürede dünyadaki 14 zirveye tırmanma rekorunu kırmak için bu yılın başında görevinden istifa etmişti.

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