Nepo baby nedir, ne demektir? Nepo baby kimlere denir?

2022 yılında hayatımıza giren "nepo baby" (nepo bebek) kavramı, özellikle ünlü isimlerin çocukları üzerinden yeniden gündeme geldi.

Son yıllarda sıkça kullanılan bu ifade, aslında kökenini uzun yıllardır tartışılan "nepotizm" kavramından alıyor.

Nepotizm, bir kişinin sahip olduğu güç, statü veya nüfuzu; akrabalarına ve yakın çevresine fırsat sağlamak amacıyla kullanması anlamına geliyor.

Siyasetten iş dünyasına, sanattan eğlence sektörüne kadar birçok alanda tartışılan bu kavram, son yıllarda oldukça telaffuz ediliyor.

Peki; Nepo baby nedir? Kimler nepo baby'dir? İşte, tanımı...

Nepo baby nedir

Ünlü anne ve babaların çocukları için kullanılan "nepo baby" ifadesi, kişinin kariyer yolculuğunda ailesinin tanınırlığından ve bağlantılarından faydalandığı yönündeki görüşleri ifade ediyor.

Örneğin ünlü bir oyuncunun çocuğunun kolayca dizi veya film projelerinde yer alması ya da tanınmış bir müzisyenin çocuğunun sektöre hızlı giriş yapması.

Toplum bu kişiyi "nepo baby" olarak nitelendirebilir.

Terimin hikayesi

Nepo baby kavramı uzun yıllardır var olsa da dünya genelinde popüler hale gelmesi 2022 yılında gerçekleşti.

Terim, sosyal medya platformu Twitter'da bir kullanıcının, yönetmen Judd Apatow ile oyuncu Leslie Mann'ın kızı olan ve Euphoria dizisindeki rolüyle tanınan Maude Apatow hakkında yaptığı paylaşımın ardından geniş kitlelere ulaştı.

Aynı dönemde New York Magazine tarafından yayımlanan ve eğlence sektöründeki ünlü aile çocuklarını listeleyen çalışma büyük yankı uyandırdı.

Dergi, 2022 yılını "Nepo Bebeğinin Yılı" olarak nitelendirdi. Böylece "nepo baby" ifadesi yalnızca Hollywood'da değil, müzik, moda, medya ve sosyal medya dünyasında da sıkça kullanılan bir kavrama dönüştü.