Nerede oy kullanacağım? Yurt içi seçmen kaydı sorgulama 2023..

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için geri sayım başladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener bugün yaptığı açıklama ile seçimlere ilişkin verileri paylaştı. Seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacakları bugün itibariyle belli oldu.

14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı duyuruldu.

YSK seçmen kaydı sorgulama işlemi bugün itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden ve Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi sitesi üzerinden erişime açıldı.

Vatandaşlar bu haberin ardından oy kullanacakları sandıkları öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı.

Peki, e-Devlet üzerinden YSK seçmen kaydı nasıl sorgulanır? İşte yanıtı..

Nerede oy kullanacağım?

Seçimlere 27 gün kala kimlerin nerede oy kullanacağı belli oldu. Seçmenler e-Devlet sistemi üzerindeki Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama bölümü üzerinden oy kullanacakları sandığı öğrenebiliyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA