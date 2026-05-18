Nesibe Aydın Kadın Basketbol, Jayda Curry'i kadrosuna kattı
Son olarak Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nda oynayan Jayda Curry, Nesibe Aydın'a transfer oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın, ABD'li oyun kurucu Jayda Curry'i kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, "Amerikalı oyun kurucu Jayda Curry 2026-27 sezonunda bizimle. NCAA tarihine geçen performansları ve yüksek skor kapasitesiyle tanınan Curry'ye 'Hoş geldin' diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
KOCAELİ EKİBİNDE OYNUYORDU
Curry, son olarak Kocaeli Kadın Basketbol Takımı kadrosunda yer alıyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)