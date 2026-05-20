Nesli 100 yıl önce tükenmişti; Tekrar görüldü!

Bir asır sonra gelen mucize...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir dişi gri kurt, yaklaşık 100 yıl aradan sonra ilk kez Sequoia Ulusal Parkı sınırları içinde görüntülendi.

"BEY03F" kod adıyla takip edilen kurt, eyaletteki kurt popülasyonunun yeniden canlanması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık üç yaşında olduğu belirtilen dişi kurt, ilk olarak şubat ayında Lancaster yakınlarındaki bir yaban hayatı kamerası tarafından kaydedildi.

Yetkililer, o dönemde hayvanın Güney Kaliforniya'da son 100 yılda belgelenen ilk gri kurt olabileceğini açıklamıştı.

Kaliforniya Kurt Vakfı'na göre BEY03F, Kuzey Kaliforniya'nın Plumas County bölgesindeki Beyem Seyo Sürüsü'nde dünyaya geldi.

Sürüsünden ayrıldıktan sonra ise yüzlerce kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıktı.

Genç kurt, yolculuğu boyunca çöl bölgelerini, sarp dağlık arazileri ve yoğun trafiğe sahip otoyolları aşarak Kaliforniya'nın iç kesimlerine kadar ulaştı.

Son olarak Sequoia Ulusal Parkı'nda tespit edilen hayvanın hareketleri, yaban hayatı uzmanları tarafından yakından izleniyor.

Kaliforniya Kurt Vakfı, BEY03F'nin uzun yolculuğunu "dayanıklılığın, doğal yaşam koridorlarının öneminin ve Kaliforniya'daki kurtların geleceğine dair umudun bir simgesi" olarak değerlendirdi.